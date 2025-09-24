Ali Koç 2 milyon lira ödeyecek

Yayınlanma:
PFDK, Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle ise 220 bin olmak üzere 620 bin para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon para cezasına çarptırdı.

Kurul, Fenerbahçe'ye aynı sebeplerden bazı tribünlere kısmi kapama cezası uyguladı.

Fatih Karagümrük de Başakşehir maçında zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin para cezası aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

