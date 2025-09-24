Ali Koç veda etti: Flaş açıklama

Ali Koç veda etti: Flaş açıklama
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden Ali Koç, camiaya veda mesajı verdi.

Fenerbahçe'de 7 yıl sürdürdüğü başkanlığı olağanüstü kongrede Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, camiaya veda etti.

Ali Koç, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür.

Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.

Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır. Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

