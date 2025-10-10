Ahmet Çakar'a demediğini bırakmadı: 'Hokkabazlık yapma'

Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen için sarf ettiği iddialar ortalığı karıştırırken yorumcu Oğuz Altay’dan sert bir çıkış geldi.

“İSPAT ETMEK ZORUNDASIN”

Ahmet Çakar’a yüklenen Oğuz Altay, "Ahmet Çakar'ı iyi tanırım, şov yapar, şovmendir. Şaşırmış. Ahmet Çakar'ın artık hokkabazlık yapmayı bırakması lazım. Galatasaray'ın sağlık kurulu başkanını bu şekilde töhmet altında bırakacaksın ki Yener İnce, o kadar değerli bir insandır. Evet, telefon açmışsın, konuşmuşsun, ama sana böyle bir bilgi verilmemiş. Bunu ispat etmek zorundasın” ifadelerini kullandı.

Oğuz Altay, Ahmet Çakar'a yüklendi

“NE DEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDA”

Sözlerine devam eden Oğuz Altay, "Eğer bir parça delikanlıysan gel, 'Bunları böyle böyle duydum' diye söyle. Yoksa hokkabazlık yapma. Ahmet Çakar, ne demek istediğini açıklamak zorunda. Öyle ortaya at, insanlar konuşsun, sen de oradan öyle kasıl” dedi.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?