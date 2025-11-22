Ahmet Çakar TFF'nin Eyüpspor'u neden küme düşürmediğini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis operasyonu kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı.

Murat Özkaya’nın tutuklanması ile beraber Eyüpspor’un küme düşürülmesi gerektiğine dair çağrıda bulunanlar ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) neden küme düşürmediği sorgulanırken Ahmet Çakar konuya açıklık getirdi. Çakar, Özkaya’nın henüz hüküm giymediğini ve iddianamenin hazır olmadığını hatırlattı.

A Spor Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar’ın sözleri şu şekilde:

Eyüpspor başkanı tutuklandı ama daha hüküm giymedi. Tutuklandı ama daha hüküm giymedi. Ne zaman ki Eyüpspor başkanı Eyüpspor başkanı hürviyetiyle şike yaptığı hukuken sabit olunur. O zaman küme düşürülmesi gündeme gelebilir. Şimdi Eyüpspor başkanı tutuklu. İddianame hazırlanacak. Neden tutuklu tam da bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bahis değil. Maç manipülasyonu yargılanacak. Eğer yargı suçlu bulur ise ondan sonra gündeme gelebilir.