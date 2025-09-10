Ahmet Çakar Tedesco'nun neden başarılı olamayacağını açıkladı! "Allah benim belamı versin" de dedi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili konuşurken, başkan Ali Koç'u da eleştirdi.

Çakar, Neospor'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin 7 yılda yaptıkları yapacaklarının garantisi. 10-12 gün oldu Mourinho'yu göndereli. İlk lig maçına 4 veya 5 gün var. Fenerbahçe-Trabzonspor gibi çok kritik bir maç var 4 gün sonra. Oysa ki Beşiktaş Solskjaer'i gönderdi 2 saat sonra Sergen'le anlaştı.

Kulüp böyle yönetilmez. Dünyada köy takımları bile hocasını yollayıp çobandır muhtemelen köy takımının hocası; çobanı yollayıp köydeki korucuyu getirir takımın başına. Fenerbahçe'nin pazar günü Trabzon maçı basit bir maç değil. Hem derbi hem Trabzon iyi takım nispeten.

Devin Özek diye 30 yaşındaki bir adam. Bir de nasıl pompalıyorlar. Almanya'da efsane kral. Şöyle iyi böyle iyi. Bayer Leverkusen'i şampiyon yaptı falan. Hepsi yalan. Bayer'i şampiyon falan yapmadı. Leverkusen'ın başında Alonso vardı. İyi takımları vardı.

Türkiye'de böyle yapılan hataların üstünü örtmek için maalesef medya unsurları çok rahat. Satın alınan alınmış medya unsurları veya gönül bağı olan medya unsurları çok rahat kullanılıyor. Dev Devrin Özek adını bile bilmiyorum. 30 yaşında bir çocuk Fenerbahçe'nin futbol aklı. Şimdi soruyorum hocayı o mu getiriyor?

Peki öyle ise Mourinho'nun gönderileceği belliyse önden hazırlık yapılmadı mı? Tedesco Tedesco kim? Hangi yüksek hedeflere oynamış? Hayatında şampiyonluk yaşamış mı? Bi Schalke ile ikinci olmuş 7-8 yıl önce. Tedesco'yu getirmenin bana bir tane nedenini söyleyin.