Ahmet Çakar Tedesco'nun neden başarılı olamayacağını açıkladı! "Allah benim belamı versin" de dedi
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili konuşurken, başkan Ali Koç'u da eleştirdi.
Çakar, Neospor'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin 7 yılda yaptıkları yapacaklarının garantisi. 10-12 gün oldu Mourinho'yu göndereli. İlk lig maçına 4 veya 5 gün var. Fenerbahçe-Trabzonspor gibi çok kritik bir maç var 4 gün sonra. Oysa ki Beşiktaş Solskjaer'i gönderdi 2 saat sonra Sergen'le anlaştı.
Kulüp böyle yönetilmez. Dünyada köy takımları bile hocasını yollayıp çobandır muhtemelen köy takımının hocası; çobanı yollayıp köydeki korucuyu getirir takımın başına. Fenerbahçe'nin pazar günü Trabzon maçı basit bir maç değil. Hem derbi hem Trabzon iyi takım nispeten.
Devin Özek diye 30 yaşındaki bir adam. Bir de nasıl pompalıyorlar. Almanya'da efsane kral. Şöyle iyi böyle iyi. Bayer Leverkusen'i şampiyon yaptı falan. Hepsi yalan. Bayer'i şampiyon falan yapmadı. Leverkusen'ın başında Alonso vardı. İyi takımları vardı.
Türkiye'de böyle yapılan hataların üstünü örtmek için maalesef medya unsurları çok rahat. Satın alınan alınmış medya unsurları veya gönül bağı olan medya unsurları çok rahat kullanılıyor. Dev Devrin Özek adını bile bilmiyorum. 30 yaşında bir çocuk Fenerbahçe'nin futbol aklı. Şimdi soruyorum hocayı o mu getiriyor?
Peki öyle ise Mourinho'nun gönderileceği belliyse önden hazırlık yapılmadı mı? Tedesco Tedesco kim? Hangi yüksek hedeflere oynamış? Hayatında şampiyonluk yaşamış mı? Bi Schalke ile ikinci olmuş 7-8 yıl önce. Tedesco'yu getirmenin bana bir tane nedenini söyleyin.
Tedesco Samandıra'dan kalacağı evi, Samandıra'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı öğrenene kadar 10 gün geçer. Trabzon'un oyuncularını ilk defa görecek. Fatih Tekke'yi tanımayacak.
Stada ilk defa çıkacak. Böyle rezillik olmaz. Fenerbahçe şu anda aşiret kabilelerinde kurulmuş amatör takımdan daha kötü yönetiliyor. Bir defa şu aşamada yabancı olmaz, yerli olur.
Şimdi Tedesco sağ bek kim oynasın? Önde İrfan Can mı oynasın Oğuz mu oynasın? Bilmiyor ki! 3 tane 4 tane kaset seyrederek o adamların kapasitelerini, oyun kalitelerini çözemezsin. Çözene kadar 3-4 hafta geçer. 2 beraberlik aldın mı hadi geçmiş olsun! Yaşı çok önemli değil. Belki de başarılı olacak. Ama Fenerbahçe kumar oynayamaz.
Zaten 10 gün sonra seçim var.
Ya Ali Koç seçimi kaybederse. Gelen başkan Tedesco nereden çıktı derse Fenerbahçe yine 2-3 milyon euro yük binecek.
"NE O BEN AHMET'İM!"
Ahmet Çakar, şöhretli olmakla ilgili bir anısını da anlattı ve şu ifadeleri kullandı:
Dünya Kupası U20 finali maçını yönetmiştim Avustralya'da. Türkiye beni konuşuyor. O zamanlar fotoğraf makinası falan yok ama havalıyım. Şöhretim çok artmış. Bir numarayım o sırada. Takımlar Edirne'den öteye gidemiyor.
Havaalanındayız. Uğur Dündar bana bakıyor. "Merhaba" diyecek. Suratına bakmıyorum. Ne o ben Ahmet'im! Allah benim belamı versin. Uğur abiye saygısızlık.
Yıllar sonra söyledim veya şimdi söylüyorum. Uğur abi nasılsınız de. İyi misiniz de. Uğur Dündar da o zaman Uğur Dündar ha! O zaman Arena marena yapıyor Türkiye'nin 1 numaralı habercisi.
Ahmet dedim sen ne yapıyorsun? Yaptığın iş iş mi?
Kıçın kalktı galiba. Yakıştı mı sana! 6 aydır bu iş. Bakarsın insanlar beni tanıyacak mı falan. 6 ay sonra doğal yaşamına indiğin an hayatın geri kalanı benim için 30-35 sene mutevazı egosuz.