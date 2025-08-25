Ahmet Çakar: Golden önce çok net faul var

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’ın gollerini 6 ve 46. dakikalarda Eren Elmalı 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te Leroy Sane kaydetti.

İKİNCİ GOL TARTIŞMA KONUSU OLDU

Galatasaray’ın ikinci golünden önce faul olup olmadığı tartışma konusu olurken Ahmet Çakar bir değelendirmede bulundu.

“SANE’NİN ÇOK NET FAULÜ VAR”

Ahmet Çakar açıklamasında “Galatasaray, Kayseri’de Eren ile ikinci golü buldu. Her ne kadar kurallara göre taçtan geldiği için gol iptalini VAR yapamayacağı olsa da taç öncesi Sane’nin çok net bir faulü var hakem bunu atladı” ifadelerini kullandı.