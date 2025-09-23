Ahmet Çakar Galatasaraylıları kızdırdı: Lütfen alınmayın

Yayınlanma:
Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u yendiği maç sonrası Ahmet Çakar'ın açıklamaları Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından Süper Lig’e dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Çakar, ligin rekabet düzeyinin düşmeye başladığını savunarak, Galatasaray’ın puan farkını erken açmasının sezonun geri kalanı için belirleyici olabileceğini ifade etti.

GALATASARAY TARAFTARLARI KIZDI

Çakar, Süper Lig’in ilk 6 haftasında oluşan tabloyu eleştirerek, “Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı" derken bu açıklaması sonrası Galatasaray taraftarları eski hakeme tepki gösterdiler.

Ahmet Çakar, "Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6’ya çıktı” dedi. Bu farkın, ligin heyecanını azaltabileceğini vurgulayan yorumcu, Galatasaray’ın oyun kalitesine de dikkat çekti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır sürpriziGalatasaray'da Uğurcan Çakır sürprizi

Galatasaray’ın genel oyun performansını sorgulayan Çakar, “Galatasaray’a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır” diyerek rakibin dirençli yapısına rağmen Galatasaray’ın rahat galibiyetine dikkat çekti.

Galatasaray’ın hücum hattındaki oyuncuların etkisine vurgu yapan Çakar, “Yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları” sayesinde sarı-kırmızılıların rakiplerine üstünlük kurduğunu belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Çakar, Galatasaray’ın erken yakaladığı puan farkının Avrupa maçları öncesinde teknik ekibe rahatlık sağlayacağını ifade ederek, “Bu puan farkı zorlu Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde daha cesur rotasyon yapma imkanı sağlayacak” yorumunda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

