Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluktan nasıl kopacağını açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray’daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Neo Spor Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar, Liverpool maçına dikkat çekti.

“HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde alınan kötü sonuçları hatırlatan Ahmet Çakar, "Galatasaray'ın durumu çok tuhaf. Özellikle Okan Buruk'un... 3 sene üst üste şampiyonluk, bu sezon daha 6. haftada yüzde 98 oranında favori, oynadığın adamlara bak ama son 3 senede Galatasaray, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City'ye elense haklılar diyeceğim. Frankfurt, asla Galatasaray'dan iyi takım değil. Geçen sene Alkmaar'dan 4 yedi, Riga'ya, Malmö'ye, Dinamo Kiev'e puan kaybettin. Young Boys'a Sparta Prag'a elendin. Elendiğin takımlar, senin liginde ilk 3'e, 4'e giremeyecek takımlar. Riga küme düşer. Ben Türk futbolunda hayatımda böyle bir şey görmedim” dedi.

“ŞAMPİYONLUKTAN KOPUP GİDERSİN”

Alınacak 2 kötü sonucun Süper Lig’i de etkileyeceğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Tehlike çanları çalıyor. Liverpool'dan da 5 yersen ve İstanbul'da da Bodo/Glimt'i yenemezsen şampiyonluktan kopup gidersin” sözlerini sarf etti.

Galatasaray'a maça saatler kala kötü haber