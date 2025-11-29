Ahmet Çakar derbi öncesi çok sinirlendi: Bu kabul edilemez

TFF'nin Ederson kararını değerlendiren Ahmet Çakar, tepki gösterdi. Çakar, kararın 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçında ortaya çıkan görüntülerle ilgili Ederson kararını verdi.

EDERSON’A CEZA ÇIKMADI

Tedbirsiz olarak disipline sevk edilen Ederson’a ceza çıkmadı. TFF’den yapılan açıklamada “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir" denildi.

AHMET ÇAKAR’DAN TEPKİ

Derbi öncesi TFF’nin kararı Fenerbahçe camiasında sevinçle karşılanırken TFF’nin kararını Sabah’ta değerlendiren Ahmet Çakar, tepki gösterdi.

Sadettin Saran ile Murat Ülker'in ne konuştuğu ortaya çıktı: Dev anlaşmada sürpriz detaySadettin Saran ile Murat Ülker'in ne konuştuğu ortaya çıktı: Dev anlaşmada sürpriz detay

Ederson’un ceza alması gerektiğini belirten Ahmet Çakar’ın yorumu şu şekilde:

Bu karar spor kamuoyunun vicdanını yaralayan, yanlış bir karardır. Birebir aynı hareketi birkaç yıl önce Icardi, Ankaragücü seyircisine yaptı ve ceza aldı. Üstelik görüntüler, yayıncı kuruluştan değil tribünden çekilen görüntülerdi. Tıpkı Rize'deki gibi. Birinde Icardi ceza aldı, diğerinde Ederson'a ceza verilmedi. Bu kabul edilemez. Gerekçe olarak 'Ederson bunu hep yapıyor' derse şunu söylemek lazım; şayet Ederson ona ceza vermeyenlerin karısının, çocuklarının önünde bu hareketi yapsa sinirlenmeyeceksin!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

