Ahmet Çakar: Çeyrek final oynaması lazım

Yayınlanma:
Ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar yüne gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Çakar, Galatasaray için "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması lazım" dedi.

Ahmet Çakar, "Galatasaray Bodo Glimt'i yenemez" dedikten sonra Sarı Kırmızılı takımı övmeye devam ediyor.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Süper Lig ve Avrupa performansını değerlendirdiği açıklamalarında teknik direktör Okan Buruk’a övgüyle birlikte hedef gösterdi.
Çakar, Sarı - Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale ulaşması gerektiğini vurgularken, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır’ın performanslarını da takdir etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için övgü dolu ifadeler kullanan Çakar, Nijeryalı yıldızın aidiyet duygusunu Drogba, Baros ve Gomis gibi isimlerle kıyasladı. Çakar Osimhen ile ilgili şunları söyledi:

Osimhen Galatasaray’da büyük aidiyet gösteriyor.
Bu çok başka bir adam.
Sanki bu kulübün altyapısından çıkmış gibi büyük bir insanlık sergiliyor.

2025/09/27/ugurcan.jpg
Ahmet Çakar'dan Uğurcan Çakır özeleştirisi

Daha önce yüksek bonservis bedeli nedeniyle eleştirdiği Uğurcan Çakır’ın performansını da değerlendiren Çakar, "Eleştirmiştik ama hakkını veriyor" diyerek özeleştiride bulundu.

"SAHADAN SİLDİLER"

Süper Lig’de Galatasaray’ın erken form grafiğine dikkat çeken Çakar, şampiyonluk yolunda iddialı konuştu:

"8–9 hafta geride kaldı.
Ekim ayından şampiyon olacakları garanti.
Artık gözünü Şampiyonlar Ligi’ne diktiler."

Galatasaray’ın Bodo/Glimt karşısındaki performansını değerlendiren Çakar, özellikle ilk yarıdaki baskıyı övdü ve "Atak üstüne atağa girdiler, dönen topları aldılar, alan daralttılar, istek ve arzu vardı. Osimhen’in ilk golü çok klastı" dedi.

"ÇEYREK FİNAL ŞART"

Galatasaray’ın Avrupa hedeflerine değinen Çakar, Okan Buruk’un Fatih Terim gibi efsaneleşmesi için Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynaması gerektiğini söyledi:

Gruptan çıkıp Bayern Münih ve Real Madrid’e elenirse kimse eleştirmez. Ama efsane olmak istiyorsa çeyrek final lazım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

