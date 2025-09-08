Adanaspor'un oyuncusuna Menemen doktoru baktı

TFF 2. Lig’de Adanaspor ile Menemen FK arasında oynanan karşılaşma, sadece skorla değil, sahada yaşanan dramatik bir olayla hafızalara kazındı.

Adana temsilcisi sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Turuncu-beyazlı ekipte genç bir oyuncunun sakatlığı sonrası yaşananlar, kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

MENEMEN DOKTORU DEVREYE GİRDİ

Maçın ikinci yarısında Adanasporlu genç futbolcu, rakip oyuncudan aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve burnu kanamaya başladı. Ancak Adanaspor’un sahada sağlık ekibi bulunmadığı için ilk müdahaleyi Menemen FK’nın doktoru gerçekleştirdi. Bu görüntü, tribünlerde ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Uzun süredir mali krizle boğuşan Adanaspor’da transfer tahtasının kapalı olması, dar kadro yapısı ve şimdi de sağlık personelinin eksikliği, camiada endişe yaratıyor. Taraftarlar, “Bu görüntüler kulübün tarihindeki en zorlu günlerin yaşandığını gösteriyor” diyerek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. “Oyuncularımız sahipsiz bırakılmamalı” mesajları kısa sürede gündem oldu.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Adanaspor’un yaşadığı bu olay, sadece bir maç anı değil; kulübün genel durumuna dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Spor kamuoyu, bu tür olayların tekrarlanmaması için acil önlemler alınması gerektiğini savunuyor.