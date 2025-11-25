Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında mahkemeden yeni karar

Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında mahkemeden yeni karar
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı’nın yasa dışı bahis reklamı davasında 2. duruşma bugün yapıldı ve mahkemenin yeni kararı açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması bugün yapıldı.

Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 2 Temmuz’da görülmüştü.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2 Temmuz 20252te görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları katılmıştı.

ILICALI: MUTSUMUZ VE ACI DUYUYORUM

Ilıcalı savunmasında, söz konusu yayınları UEFA'ya başvurarak aldıklarını, yayıncı kuruluş olarak müdahale etme şansının olmadığını belirterek, "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA'ya başvurmak ve maç almak. UEFA'nın net sözleşmesi var, müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? Oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Maçların onların yayınlanmasını istediği yönünde dün UEFA'dan mektup geldi. Türk halkı milli maçı izlemek istiyor, biz de yayınlamak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli boksör Survivor'da!Acun Ilıcalı açıkladı: Milli boksör Survivor'da!

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulunmuş, mahkeme, bu talebin kabulüne karar vererek dosyanın bilirkişiye gönderilmesini veduruşmayı 25 Kasım'a ertelemeyi kararlaştırmıştı.

Yargılama, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmayla bugün devam etti. Mahkeme duruşmada yeni kararını açıkladı ve bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle bir sonraki duruşmanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesini kararlaştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler