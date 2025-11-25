Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında mahkemeden yeni karar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması bugün yapıldı.

Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 2 Temmuz’da görülmüştü.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2 Temmuz 20252te görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları katılmıştı.

ILICALI: MUTSUMUZ VE ACI DUYUYORUM

Ilıcalı savunmasında, söz konusu yayınları UEFA'ya başvurarak aldıklarını, yayıncı kuruluş olarak müdahale etme şansının olmadığını belirterek, "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA'ya başvurmak ve maç almak. UEFA'nın net sözleşmesi var, müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? Oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Maçların onların yayınlanmasını istediği yönünde dün UEFA'dan mektup geldi. Türk halkı milli maçı izlemek istiyor, biz de yayınlamak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulunmuş, mahkeme, bu talebin kabulüne karar vererek dosyanın bilirkişiye gönderilmesini veduruşmayı 25 Kasım'a ertelemeyi kararlaştırmıştı.

Yargılama, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmayla bugün devam etti. Mahkeme duruşmada yeni kararını açıkladı ve bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle bir sonraki duruşmanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesini kararlaştırdı.