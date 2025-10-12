Acun Ilıcalı'nın takımından kaçtı: Süper Lig ekibinin başına geçti

Acun Ilıcalı'nın takımından kaçtı: Süper Lig ekibinin başına geçti
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Radomir Djalovic, Kayserispor'un başına geçti.

Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Sloven teknik direktör Radomir Djaloic ile anlaşıldığını duyurdu.

Kayserispor’dan anlaşmaya dair yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Radomir Djalovic Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

kayserispor-radomir-djalovic-ile-1-5-yillik-sozlesme-imzaladi-6275.jpg
Radomir Djalovic

ACUN ILICALI’NIN EKİBİNDEN OLAYLI AYRILMIŞTI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor’da görev yapan Radomir Djalovic, oyuncular arasında çıkan bir kavgayı ayırmak isterken yumruklanmıştı. Yaşananları oldukça saygısızz bulan Radomir Djalovic’in bu nedenle takımdan ayrıldığı ifade edilmişti.

Sadettin Saran'ı bekleyen büyük krizi açıkladıSadettin Saran'ı bekleyen büyük krizi açıkladı

İKİ MAÇINI DA KAZANDI

NK Maribor’un başında sadece 2 maça çıkan Radomir Djalovic, ikisinden de galibiyetle ayrılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

