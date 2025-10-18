Acun Ilıcalı zor da olsa istediğini aldı

Yayınlanma:
Birmingham'a konuk olan Hull City, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

İngiltere Championship’in 10. hafta maçında Hull City deplasmanda Birmingham ile karşı karşıya geldi.

HULL CITY DEPLASMANDA GALİP GELDİ

St Andrew's Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Acun Ilıcalı ve ekibine galibiyeti getiren golleri 11’de Jack Robinson (KK) 45+5’te Regan Slater ve 90+3’te Joe Gelhardt kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 27 ve 90+6’da Jay Stansfield’den geldi.

BIRMINGHAM 10 KİŞİ KALDI

Birmingham’da Jack Robinson, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte 15 puana ulaşan Hull City, 10. sırada yer aldı. 12 puandaki Birmingham ise 17. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

