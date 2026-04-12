Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’in 42. haftasında Sheffield United’a konuk oldu.

Bramall Lane Stadı’nda oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla Sheffield United kazandı.

5. dakikada McBurnie’nin golüyle 1-0 öne geçen Hull City, mücadelenin son bölümlerinde kalesinde goller yemeyi önleyemedi ve 85. dakikada penaltıdan Hamer ile 88. dakikada Ings’in golleriyle maçı 2-1 kaybetti.

LUNDSTRAM ATILDI

Sezon başında Hull City’nin Trabzonspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı John Lundstram, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Premier Lig’e direkt olarak yükselmeyi mucizelere bırakan Hull City, play-off yarışı veriyor.

Hull City, 68 puanla 6. sırada yer alıyor.

ACUN ILICALI’DAN TEPKİ

Acun Ilıcalı, maçta kırmızı kart gören Lundstram’ın maç sonu yaptığı açıklamalara dayanamadı ve sosyal medya hesabı üzerinden futbolcusuna tepki gösterdi.

Sheffield United ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki veren Ilıcalı, ''Sevgili Lunny'' başlığı ile "Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Bizim için hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanı okudum. Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim.

Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off'lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var. Umarım gelecekte Hull City taraftarlarımızın samimi sevgisi ve desteğiyle daha iyi hissedersin." notunu düştü.

İŞTE LUNDSTRAM’IN PAYLAŞIMI

Lundstram’ın Acun Ilıcalı’nın tepkisine neden olan paylaşımı şu şekilde:

"Bunu normalde asla yapmam ama bugün Hull taraftarlarından özür dilerim. Küçük farklar maçları belirler ve bugün takımıma kaybettirdiğimi hissediyorum, özür dilerim...

Ayrıca bugün Sheffield United taraftarlarının tepkisi de çok canımı yaktı, bu düşmanlığı anlamıyorum. Kulübü kesinlikle seviyorum, elimden gelen her şeyi verdim ve belki de kulüp tarihinin en iyi Sheffield United takımının bir parçasıydım.

Ayrıldım çünkü kendi hayatımı ve ailemin hayatını değiştirme fırsatını geri çeviremezdim.

Sadece Hull taraftarlarından özür dilemek ve Sheffield United'ı sevdiğimi söylemek istedim; kalbimde her zaman özel bir yeri olacak."