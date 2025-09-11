Acun Ilıcalı affını istedi

Acun Ilıcalı affını istedi
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, Hull City'nin geçen sezondaki başarısızlığı için konuştu. Ilıcalı, takımla ilgilenemediğini kabul ederek özür diledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Libre Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

“GEÇEN SENE HULL CITY İLE İLGİLENEMEDİM"

Geçtiğimiz sezon averaj farkıyla kümede kalmalarına değinen Acun Ilıcalı kötü gidişat için özür diledi. Ilıcalı, başarısızlık için Fenerbahçe Asbaşkanı olması nedeniyle fazla vakit ayıramadığını kabul etti.

Acun Ilıcalı açıklamasında “Fenerbahçe’de ciddi vakit harcadığım için geçen sene Hull City ile ilgilenemedim. Taraftara da “Fenerbahçe’de asbaşkanım. Oradaki iş yoğunluğundan ilgilenemedim” dedim ve özür diledim” sözlerini sarf etti.

hull-city.webp
Hull City

LİGDE 4 PUAN TOPLADILAR

Bu sezon geride kalan ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Hull City, 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

