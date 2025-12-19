Açtı ağzını yumdu gözünü: O koltukları işgal etmeyin

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir’de Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği baloda çok sert açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı, hakemleri eleştirirken, "Biz burada taş üstüne taş koyarak, geleceği inşa etmeye çalışırken, farkındasınız ki birileri de saha içinde alın terimizi gasp etmek için VAR gücüyle çalışmaya devam ediyor. Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

Adalı, şöyle devam etti:

"Milyonların gözü önünde VAR’da şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, ‘basit bir hakem hatası’ sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır. Kimse bize ‘takım skoru tutamadı’ mazeretini üretmesin.

Beşiktaş’ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz sabit. Adalet mekanizmasıyla oynamayın.

"SORUMLULUĞU AĞIR İŞLERE KALKIŞMAYIN"

VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin.

Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi ‘monitörle’, ‘düdükle’ durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız.

Serdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı

Beşiktaş’ın alın terini, emeğini kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Futbolun şaibeden arındığı, düdüklerin talimatla değil adaletle çalındığı, dürüst bir ligin egemen olduğu, Beşiktaş’ımızın şampiyonluklara koştuğu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum."