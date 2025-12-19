Açtı ağzını yumdu gözünü: O koltukları işgal etmeyin

Açtı ağzını yumdu gözünü: O koltukları işgal etmeyin
Yayınlanma:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı çok sert konuştu. Adalı açtı ağzını, yumdu gözünü ve "O koltukları işgal etmeyin" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir’de Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği baloda çok sert açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı, hakemleri eleştirirken, "Biz burada taş üstüne taş koyarak, geleceği inşa etmeye çalışırken, farkındasınız ki birileri de saha içinde alın terimizi gasp etmek için VAR gücüyle çalışmaya devam ediyor. Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

2024/11/08/hbbjk.jpgAdalı, şöyle devam etti:
"Milyonların gözü önünde VAR’da şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, ‘basit bir hakem hatası’ sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır. Kimse bize ‘takım skoru tutamadı’ mazeretini üretmesin.
Beşiktaş’ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz sabit. Adalet mekanizmasıyla oynamayın.

"SORUMLULUĞU AĞIR İŞLERE KALKIŞMAYIN"

VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin.
Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi ‘monitörle’, ‘düdükle’ durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız.

Serdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladıSerdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı

Beşiktaş’ın alın terini, emeğini kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Futbolun şaibeden arındığı, düdüklerin talimatla değil adaletle çalındığı, dürüst bir ligin egemen olduğu, Beşiktaş’ımızın şampiyonluklara koştuğu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Spor
Amedspor’da kabus bitmiyor: Kazandığı maça bile sevinemedi
Amedspor’da kabus bitmiyor: Kazandığı maça bile sevinemedi
Beşiktaş Fenerbahçe'de 5 yıl oynayan oyuncuyu istiyor
Beşiktaş Fenerbahçe'de 5 yıl oynayan oyuncuyu istiyor
Ederson İstanbul’da yaşadıklarını hayretler içinde anlattı
Ederson İstanbul’da yaşadıklarını hayretler içinde anlattı