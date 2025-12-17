Serdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı

Serdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TFF'yi eleştirirken, MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bir etkinlik için gittiği İzmir'de basın mensuplarıyla da sohbet etti. Adalı, MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı.

Rafa Silva ile ilgili de konuşan Adalı, "Teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz, veren alır. Bir imza parası verildi oyuncuya. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" dedi.

Serdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktıSerdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktı

"BELİRLİ CAMİALARIN ÜSTÜNE GİDİLİYOR"

TFF'yle ilgili de konuşan Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"TFF ile görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu’nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. Sorunun temel noktası TFF Yönetim Kurulu değil. Sorun MHK'nın yapısında. VAR için yabancı eğitimciler var. Maliyetleri 10-15 bin Euro. 1.5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim, genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar.

2024/11/08/hbbjk.jpgGeçen sezondan bu yana belirli camiaların üstüne gidiliyor. 3 tane camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın; Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

