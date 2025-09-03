Abdullah Topaloğlu 157 oyla seçildi

Abdullah Topaloğlu 157 oyla seçildi
Yayınlanma:
Dünya Okçuluk Federasyonu'nun yeni başkanı Greg Easton olurken Abdullah Topaloğlu'na da yeni görev verildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Okçuluk Federasyonunun 56. kongresi, Dünya Şampiyonası'nın düzenleneceği Güney Kore'nin Gwangju kentinde yapıldı.

Genel kurulda başkanlık için Greg Easton ve Tom Dielen yarıştı. Seçimi 208 oyla kazanan ABD'li Easton, 20 yıllık görev süresi limiti dolan Prof. Dr. Uğur Erdener'in yerine dört yıllığına başkanlığa getirildi. Easton, böylece federasyonun 10. başkanı oldu.

157 OY ALDI

Abdullah Topaloğlu da yapılan seçimler sonunda 157 oyla Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi.

2005 yılından bu yana Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Uğur Erdener, kongrede veda konuşması yaptı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

