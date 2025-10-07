Abdülkerim Durmaz'dan Tedesco iddiası

Süper Lig’in 8. Haftasında Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe, golsüz eşitlikle sahandan ayrıldı.

“YORGUNLUKTAN BAHSETMESİN”

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin performansını değerlendiren Abdülkerim Durmaz, "Fenerbahçe takımı veya Tedesco bana yorgunluktan bahsetmesin. Okan Buruk ne yaptı? Liverpool maçındaki 11'i bozmadı ve Beşiktaş derbisinde sahaya sürdü. 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0 geriden geldiler ve 1 puanı aldılar” sözlerini sarf etti.

“OYUNCUDAN ANLAMIYOR”

Samsunspor için övgü dolu sözler kullanan Abdülkerim Durmaz, "Samsunspor, Polonya deplasmanından gelip Fenerbahçe maçına çıktı. Fenerbahçe, İstanbul'da Nice'le oynadı. Samsunspor ise daha geç oynamasına rağmen yorulmadı ve çatır çatır oynadılar. 2 puanı kaybeden Samsunspor olmuştur. Domenico Tedesco Fenerbahçe adına yeterli bir hoca değildir. Oyuncudan anlamıyor. Taktik anlayışı iyi olabilir ama takıma yabancı" ifadelerini kullandı.

