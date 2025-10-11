Abdülkerim Durmaz Icardi tehlikesini duyurdu

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz'dan Galatasaray'a taktik uyarısı geldi. Durmaz Okan Buruk'u Icardi konusunda uyardı.

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un çift forvet sistemine geçmemesi gerektiğini savundu.
Durmaz, Sarı - Kırmızılı takımda oturmuş düzenin bozulmaması gerektiğini vurgulayarak, Osimhen ve Icardi rekabetinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Durmaz, Galatasaray’ın mevcut oyun planının başarılı olduğunu hatırlatarak, "Her şey iyi giderken herkes mutlu olur. Sonra bir oğlan gelir her şeyi değiştirir. Osimhen ve Icardi meselesi de böyle. Ben bu durumda Icardi’yi haklı buluyorum. Siz bu adama ‘3-5-2 oynayacağız’ demişsiniz ama Okan Buruk oturttuğu sistemden vazgeçmemeli. Macera aramaya hiç gerek yok. Bu taktikle sen Liverpool’u yendin yani" ifadelerini kullandı.

ICARDI TEHLİKESİ

Yıldız oyuncular arasındaki rekabetin Galatasaray adına olumlu olduğunu belirten Durmaz, Okan Buruk’un bu süreci iyi yönettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

Icardi ve Osimhen arasındaki rekabet Galatasaray adına iyi bir şey.
Yarın Osimhen yedek kalırsa o da serzenişte bulunur.
Bunlar tolere edilebilir.
Okan Buruk bu tolere işini iyi yapıyor.
Ama 2-3 maç puan kaybı olursa o zaman sıkıntı patlak verir.

2023/03/04/galatasarayin-arjantinli-stari-mauro-icardinin-takipleri-artiyor-14c7f261.jpg
Abdülkerim Durmaz'da Okan Buruk'a Icardi uyarısı

"BERKAN'LA KARIŞTIRILMASIN"

Durmaz, Icardi’nin beklentilerinin farklı olduğunu vurgulayarak, "Sen Icardi’yi asla Berkan Kutlu’yla karşılaştırma. Berkan, Türkiye Kupası’nda şans bulsa bile mutlu olur. Icardi ise Manchester City deplasmanında da sahada olmak ister" diyerek yıldız oyuncuların farklı motivasyonlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Sadettin Saran düğmeye bastı: İlk transferleri belli oldu