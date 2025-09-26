Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

“GALATASARAY LIVERPOOL’U YENECEK”

Neo Spor Youtube kanalında mücadeleye dair konuşan Abdülkerim Durmaz bir de tahminde bulundu. Sarı-kırmızılıların galip geleceğini belirten Abdülkerim Durmaz, "Galatasaray, Liverpool'u yenecek. Galatasaray, Avrupa'da kötü başladı ve bundan daha kötüsü olamaz. Galatasaray'ın böyle ekstra galibiyetleri oluyor. Ortamı kokluyorum, sanki böyle bir hava seziyorum" dedi.

“OSIMHEN’LE KOŞAMAZLAR”

Osimhen’e dikkat çeken Abdülkerim Durmaz, "Osimhen oynadığında Liverpool'un iki tane stoperi Van Dijk ve Konate, basıp topu alamazlarsa arkaya giden topta ikisi de mümkün değil Osimhen'le koşamazlar. Zeki oyuncular, iyi yer tutuyorlar ama 90 dakika öyle olmaz. Mutlaka arkalarına top atılacak, Osimhen de koşusunu kullanırsa Liverpool'u çok zor duruma düşürür" ifadelerini kullandı.

