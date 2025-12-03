Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'de efsane tartışması başlattı

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'de efsane tartışması başlattı
Yayınlanma:
Eski Fenerbahçeli futbolcular Semih Şentürk ve Abdülkerim Durmaz arasında “efsane” tartışması yaşandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Şentürk'ün sözleri büyük bir tartışma başlattı.

Fenerbahçe’de ‘efsane’ polemiği başladı! Abdülkerim Durmaz’dan Semih Şentürk’e sert sözler...
Fenerbahçe camiasında eski futbolcular arasında dikkat çeken bir tartışma gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Semih Şentürk, devre arasında kendisi ya da Mert Nobre tarzında bir golcü transfer edilmesi gerektiğini söyledi.
Bu açıklamaya bir başka eski futbolcu Abdülkerim Durmaz’dan sert yanıt geldi.

Semih Şentürk derbi öncesi ortalığı karıştırdıSemih Şentürk derbi öncesi ortalığı karıştırdı

GOL KRALI OLMUŞTU

Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarla buluşan Semih Şentürk, Fenerbahçe’nin hücum hattına takviye yapması gerektiğini belirtti.

nobre.jpg

2007 - 08 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan ve “nöbetçi golcü” lakabıyla hafızalara kazınan Şentürk, “Takımın kendisi ya da Mert Nobre gibi bir golcüye ihtiyacı var” dedi.

2024/11/08/hbfb.jpg

"YEDEK FUTBOLCU NASIL EFSANE OLUR?"

Durmaz ise bu sözlere sert tepki gösterdi:
“Eski yedek efsanemiz... Yedek futbolcu nasıl efsane oluyor onu da bilmiyorum. Hayatı boyunca yedek kulübesinde. Yedek efsanemiz oturuyor karşısındaki yöneticilere ‘Size de bir faydam dokunsun, şu santrforları alın’ falan! Derbiden önce...” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DA TARTIŞMAYA KATILDI

İki eski futbolcunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Fenerbahçe taraftarları, Semih Şentürk’ün kulüp tarihindeki kritik golleri hatırlatarak ona destek verirken, bazıları da Durmaz’ın sözlerini haklı buldu. Sarı Lacivertli taraftarlarla da sosyal medyadan tartışmaya dahil oldu.

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Spor
Galatasaray'dan suç duyurusu
Galatasaray'dan suç duyurusu
Ülker sattı Koç aldı: Milyonlarca dolar saydı
Ülker sattı Koç aldı: Milyonlarca dolar saydı