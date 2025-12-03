Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'de efsane tartışması başlattı

Fenerbahçe’de ‘efsane’ polemiği başladı! Abdülkerim Durmaz’dan Semih Şentürk’e sert sözler...

Fenerbahçe camiasında eski futbolcular arasında dikkat çeken bir tartışma gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Semih Şentürk, devre arasında kendisi ya da Mert Nobre tarzında bir golcü transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklamaya bir başka eski futbolcu Abdülkerim Durmaz’dan sert yanıt geldi.

Semih Şentürk derbi öncesi ortalığı karıştırdı

GOL KRALI OLMUŞTU

Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarla buluşan Semih Şentürk, Fenerbahçe’nin hücum hattına takviye yapması gerektiğini belirtti.

2007 - 08 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan ve “nöbetçi golcü” lakabıyla hafızalara kazınan Şentürk, “Takımın kendisi ya da Mert Nobre gibi bir golcüye ihtiyacı var” dedi.

"YEDEK FUTBOLCU NASIL EFSANE OLUR?"

Durmaz ise bu sözlere sert tepki gösterdi:

“Eski yedek efsanemiz... Yedek futbolcu nasıl efsane oluyor onu da bilmiyorum. Hayatı boyunca yedek kulübesinde. Yedek efsanemiz oturuyor karşısındaki yöneticilere ‘Size de bir faydam dokunsun, şu santrforları alın’ falan! Derbiden önce...” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DA TARTIŞMAYA KATILDI

İki eski futbolcunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Fenerbahçe taraftarları, Semih Şentürk’ün kulüp tarihindeki kritik golleri hatırlatarak ona destek verirken, bazıları da Durmaz’ın sözlerini haklı buldu. Sarı Lacivertli taraftarlarla da sosyal medyadan tartışmaya dahil oldu.