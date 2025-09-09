Abdülkerim Durmaz Eyüpspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Eyüpspor'a konuk olacak.
13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 4 maçı da kazandı ve 12 puanda bulunuyor.
Lige 3-0'lık Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla yendi.
Eyüpspor ise oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilen Eyüpspor, Alanyaspor'u yenerken Başakşehir ile berabere kaldı.
Selçuk Şahin'in öğrencileri, 4 puanla 10. sırada yer alıyor.
ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ
Abdülkerim Durmaz, Eyüpspor-Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.
Durmaz, Galatasaray'ın Eyüpspor'u yeneceğini ifade etti.