Abdülkerim Durmaz derbinin sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz derbinin sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala tahminini yineleyen Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin galip geleceğini söyledi.

Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’ndaki mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.

fenerbahce-370021.webp

“FENERBAHÇE TEK FARKLA KAZANACAK”

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Beyaz Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, derbi tahminini yineledi.

Durmaz maç sonucuna dair yaptığı tahminde, “Fenerbahçe'nin derbiyi tek farkla kazanacağını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

TFF'den Fenerbahçe'yi çıldırtan derbi kararı: Saatler kala açıklandıTFF'den Fenerbahçe'yi çıldırtan derbi kararı: Saatler kala açıklandı

SADECE 1 PUAN FARK VAR

İlk 13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Spor
"Sergen Yalçın futbolu unuttu"
"Sergen Yalçın futbolu unuttu"
İsmail Kartal isyanı: İstemiyoruz
İsmail Kartal isyanı: İstemiyoruz