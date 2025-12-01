Abdülkerim Durmaz derbinin sonucunu açıkladı
Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’ndaki mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.
“FENERBAHÇE TEK FARKLA KAZANACAK”
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Beyaz Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, derbi tahminini yineledi.
Durmaz maç sonucuna dair yaptığı tahminde, “Fenerbahçe'nin derbiyi tek farkla kazanacağını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.
SADECE 1 PUAN FARK VAR
İlk 13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.