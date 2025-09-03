ABD'den geldi Kayserili oldu

ABD'den geldi Kayserili oldu
Yayınlanma:
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Collier sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Charli Collier, sağlık kontrolünden geçti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Collier, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG testine girdi.

Yapılan testlerin sonucunda sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladıklarını, Charli Collier'in takıma güç katacağını belirtti.

1.93 boyundaki Collier, 2016 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda oynamıştı.

kayseri-basket.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Galatasaray ilk 3 sırayı kaptırmadı: Rekor kıra kıra hem de
Galatasaray ilk 3 sırayı kaptırmadı: Rekor kıra kıra hem de
Aziz Yıldırım başkan adaylığı kararını açıkladı
Aziz Yıldırım başkan adaylığı kararını açıkladı
Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar cuma günü atılacak
Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar cuma günü atılacak