A Milli takımın maçında hakem bayıldı

Türkiye - Kosova maçında korkutan anlar yaşandı. Maçın hakemi seremoni sırasında bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşması öncesinde İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda beklenmedik bir olay yaşandı. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, seremoni sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi.

SEREMONİDE BAYILDI

Karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide, İstiklal Marşı okunurken Diakow aniden yere yığıldı. Sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Kısa süre içinde bilinci yerine gelen hakem, yardımsız bir şekilde soyunma odasına yürüyerek gitti.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Olayın ardından müsabaka yaklaşık 15 dakika ertelendi. UEFA yetkilileri ve sağlık görevlileri, Diakow’un durumunu yakından takip etti. Hakemin sağlık kontrolleri sonrası maçın yönetimine devam edip etmeyeceği netleşti.

Karşılaşma 15 dakika geç başladı.

Tribünlerdeki taraftarlar, hakeme destek vermek için alkışlarla moral verdi.

