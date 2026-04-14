A Milli Takım İsviçre karşısında: Maçı yayınlayacak kanal belli oldu

Kadın A Milli Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal belli oldu.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, bugün üçüncü maçında deplasmanda İsviçre'nin karşısına çıkacak.
İlk maçında Pendik Stadı'nda Malta'yı 3-0, ikinci maçında ise Belfast'ta Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek 6 puan toplayan milliler, aynı puanda yer alan İsviçre'nin ardından grupta averajla ikinci sırada bulunuyor.

Ay Yıldızlılarımız, bugün Zürih'te, Letzigrund Stadı'nda saat 20.00'de İsviçre ile oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeledeyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sofiya Prychyna yönetecek. Prychyna'nın yardımcılıklarını Maryna Striletska ve Oleksandra Vdovina yapacak. Dördüncü hakem olarak Liudmyla Telbukh görev alacak. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kuzey İrlanda ile Malta, saat 21.00'de Mourneview Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN SONRA SİNOP'A

Milli takımımız, bu mücadelenin ardından 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul aktarmalı olarak Sinop'a geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. Ay Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Aynı gün Malta ile Kuzey İrlanda, saat 20.00'de Ta'Qali'de bulunan Centenary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Millilerimiz, 19 Nisan Pazar günü kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan milli takımımız, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.
Puan sıralamasına göre Ay-Yıldızlılarımız, 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur Play-Off karşılaşması oynayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

