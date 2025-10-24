A Milli Takım deplasmanda fark attı

UEFA Uluslar B Ligi play-out maçında Kosova’ya konuk olan A Milli Kadın Futbol Takımı, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out maçında Kosova’nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Michaela Pachtova düdük çaldı. Pachtova’nın yardımcılıklarını ise Lucie Ratajova ve Tereza Holakovska üstlendi.

MİLLİLERDEN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, Kader Hançar’ın 4 ve 9’uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. 23’üncü dakikada Melike Pekel’in attığı golle skor 3-0’a geldi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda rakibini hücumda durdurmayı başaran Türkiye, 81’inci dakikada Busem Şeker’in attığı golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI İZMİR'DE OYNANACAK

Öte yandan bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 28 Ekim Salı günü saat 20.00’de İzmir’de oynanacak. Türkiye, avantajını koruması halinde UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna devam edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

