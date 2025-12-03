9 gollü maçta Erling Haaland tarihe geçti

Premier Lig'de nefes kesen maçta Manchester City, Fulham'ı deplasmanda 5-4 yenerken, Erling Haaland tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, nefes kesen maçta deplasmanda Fulham'ı 5-4 yenmeyi başardı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Phil Foden ile 54. dakikada Sander Berge (kendi kalesine) attı.

Fulham'ın golleri ise ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi, 72 ve 78. dakikalarda Samuel Chukwueze'den geldi.

Manchester City gol yağdırdı: Haaland coştuManchester City gol yağdırdı: Haaland coştu

ERLİNG HAALAND SHEARER'IN REKORUNU KIRDI

Erling Haaland, Premier Lig'deki 111. maçında 100. golünü atarak bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Bu alanda rekor, 124 maçla Alan Shearer'a aitti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak lider Arsenal ile farkı 2'ye indirdi. Fulham ise 17 puanda kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

