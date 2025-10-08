82 yaşında kaleye geçti: 5 gol yiyince isyan etti

İtalyan kaleci Lamberto Boranga 82 yaşında tarihe geçti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında "Yeniden sahaya çıkacağım" diyerek hedefini açıklayan Boranga, bu sözünü tuttu ve İtalya 7. Lig ekiplerinden USD Trevana’nın Foligno ile oynadığı maçta kaleyi korudu.

Böylece resmen İtalya’da sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

1960'TAN 2025'E

Futbol kariyerine 1961 yılında başlayan Boranga, Fiorentina, Parma ve Cesena gibi kulüplerde forma giydi. Özellikle 1970’lerde Cesena’da düzenli ilk 11 oyuncusu olan Boranga, bir dönem Carlo Ancelotti ile aynı takımda oynadı.

Futbolun yanı sıra atletizmde de aktif olan Boranga, uzun atlama ve yüksek atlamada master kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandı.

Boranga İtalya 7. Lig'inde forma giyiyor

MAÇ 10-0 BİTTi

USD Trevana’nın Foligno karşısında oynadığı maçta Boranga için işler pek kolay olmadı. Takımı 10-0’lık ağır bir yenilgi aldı. 5 gol yedikten sonra kenara alınan Boranga’nın yerine 26 yaşındaki Maurizio Rossi geçti ancak o da kalede zor anlar yaşadı.

10-0 biten maçta 5 golü Boranga yedi

Boranga, maç sonrası The Sun’a yaptığı açıklamada "2 hata yaptım ama 3-4 iyi kurtarışım da vardı" diyerek moralini yüksek tuttu.