82 yaşında kaleye geçti: 5 gol yiyince isyan etti

82 yaşında kaleye geçti: 5 gol yiyince isyan etti
Yayınlanma:
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Lamberto Boranga, 82 yaşında sahaya çıkarak adeta zamana meydan okudu.

İtalyan kaleci Lamberto Boranga 82 yaşında tarihe geçti.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında "Yeniden sahaya çıkacağım" diyerek hedefini açıklayan Boranga, bu sözünü tuttu ve İtalya 7. Lig ekiplerinden USD Trevana’nın Foligno ile oynadığı maçta kaleyi korudu.
Böylece resmen İtalya’da sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyorŞampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyor

1960'TAN 2025'E

Futbol kariyerine 1961 yılında başlayan Boranga, Fiorentina, Parma ve Cesena gibi kulüplerde forma giydi. Özellikle 1970’lerde Cesena’da düzenli ilk 11 oyuncusu olan Boranga, bir dönem Carlo Ancelotti ile aynı takımda oynadı.

Futbolun yanı sıra atletizmde de aktif olan Boranga, uzun atlama ve yüksek atlamada master kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandı.

boranga1.jpg
Boranga İtalya 7. Lig'inde forma giyiyor

MAÇ 10-0 BİTTi

USD Trevana’nın Foligno karşısında oynadığı maçta Boranga için işler pek kolay olmadı. Takımı 10-0’lık ağır bir yenilgi aldı. 5 gol yedikten sonra kenara alınan Boranga’nın yerine 26 yaşındaki Maurizio Rossi geçti ancak o da kalede zor anlar yaşadı.

boranga.jpg
10-0 biten maçta 5 golü Boranga yedi

Boranga, maç sonrası The Sun’a yaptığı açıklamada "2 hata yaptım ama 3-4 iyi kurtarışım da vardı" diyerek moralini yüksek tuttu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Spor
Mourinho'nun tazminatı açıklandı
Mourinho'nun tazminatı açıklandı
Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz
Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz
Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi
Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi