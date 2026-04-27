5 yer yemez apar topar Çavuş'a sarıldılar

Aliağa FK, kendi evinde Bursaspor'a 5-0 yenilince ligde 2. sıradan 4. sıraya geriledi. Yönetim hemen değişikliğe gitti, teknik direktörlüğe Polat Çetin'in yerine Çağdaş Çavuş'u getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta maçında kendi sahasında Bursaspor'a 5-0 yenilen Aliağa FK, 2. sıradan 4. sıraya indi.

İzmir ekibi 4. sıraya inince play off'ta saha avantajını da kaybetti. Aliağa FK ligi 2. sırada bitirseydi play off'taki ilk maçını kendi evinde oynayacaktı.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ 1.5 YILLIK İMZA ATTI

Play off arifesinde teknik heyette değişikliğe giden sarı siyahlı kulüp, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ligde play-offun ilk maçında bu hafta içi 30 Nisan Perşembe günü Muşspor'u ağırlayacak Aliağa FK'da Çavuş imza atar atmaz takımıyla ilk antrenmana çıkıp hazırlıklara başladı.
43 yaşındaki Çağdaş Çavuş, son olarak bu sezon başında 1. ligde Çorum FK'yı çalıştırmıştı.

