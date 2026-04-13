Küme düşmek yetmedi TFF 2. Lig ekibine FIFA'dan ceza geldi

Küme düşmek yetmedi TFF 2. Lig ekibine FIFA'dan ceza geldi
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a ceza geldi. FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

PUAN SİLME CEZASI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'a bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

EKSİ 52 PUANDALAR

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Malatya temsilcisi, Kırmızı Grup'ta -52 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

TFF KÜME DÜŞÜRDÜ

Mali ve idari yönden büyük bir krizde olan Yeni Malatyaspor, ligde devam edemedi. Sezonun ilk yarısında ligden çekilen Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından küme düşürüldü. Yeni Malatyspor önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

