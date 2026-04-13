Şubat ayında devre arası transfer döneminde Genk’ten ayrılarak Beşiktaş’a imza atan Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılara transfer olduğundan bu yana her 134 dakikaya gol sığdırmayı başardı.

Güney Koreli yıldız, İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham’ın yakın takibine girdi.

PERFORMANSIYLA TERS KÖŞE YAPTI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; ilk geldiği dönem futbol otorilerinin burun kıvırdığı ve ‘’yedek olur’’ ifadeleri kullanılan 25 yaşındaki golcü oyuncu, gösterdiği performansla ters köşe yaptı.

Beşiktaş’ın Genk’ten 14 milyon euroya transfer ettiği Oh, sahada olduğu her 134 dakikada bir gol atmayı başardı.

DÜNYA KUPASI’NDA DEĞERİNİ KATLAYACAK

Oh’un performansının patlama noktası ise 2026 Dünya Kupası olabilir.

Haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Güney Kore Milli Takımı’nın kilit isimlerinden biri olan Oh’un, turnuvada ortaya koyacağı performansla piyasa değerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

GELELİ 2 AY OLDU: GOLLERİ SIRALADI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a gelir gelmez gollerini atmaya başladı.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor karşısında çıkan Oh, bu mücadelede 1 gol atıp bir de penaltı kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Genç golcü, bir sonraki hafta Başakşehir karşılaşmasında da 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Göztepe, Kasımpaşa ve Antalyaspor (2) maçlarını da boş geçmeyen Güney Koreli santrfor, ligde çıktığı 9 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Türkiye Kupası’nda ise Çaykur Rizespor karşısında sahada kaldığı 45 dakikayı 1 golle tamamladı.