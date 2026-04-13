Süper Lig ekibinde şok istifa

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde flaş bir istifa yaşandı. Kulübün yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak görev yapan Zekai Arslan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gençlerbirliği yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak görev yapan Zekai Arslan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Arslan, bu kararı kulübün çıkarları doğrultusunda aldığını belirtti.

''BU KARARI ALMAYA MECBUR BIRAKTI''

Zekai Arslan açıklamasında, ''Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve kulüp saymanlığı görevlerimden istifa ediyorum. Bu camianın bir yöneticisi olmak, yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Bu sorumluluğu her zaman en iyi şekilde taşımaya gayret ettim. Ancak geldiğimiz noktada kulübümüzün menfaatleri ve kendi vicdani sorumluluğum beni bu kararı almaya mecbur bıraktı. Aldığım bu karar, sorumluluktan kaçmak değil; aksine, içimde büyüyen aidiyet duygusunun ve sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. İstifamın kulübümüze hizmet etmesini ve fayda sağlamasını umut eder, taraftarlarımıza saygılarımı sunarım.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı