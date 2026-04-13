Süper Lig ekibinde şok istifa

Süper Lig'de küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Gençlerbirliği yönetiminde dikkat çeken bir istifa yaşandı.

Gençlerbirliği yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak görev yapan Zekai Arslan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Arslan, bu kararı kulübün çıkarları doğrultusunda aldığını belirtti.

''BU KARARI ALMAYA MECBUR BIRAKTI''

Zekai Arslan açıklamasında, ''Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve kulüp saymanlığı görevlerimden istifa ediyorum. Bu camianın bir yöneticisi olmak, yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Bu sorumluluğu her zaman en iyi şekilde taşımaya gayret ettim. Ancak geldiğimiz noktada kulübümüzün menfaatleri ve kendi vicdani sorumluluğum beni bu kararı almaya mecbur bıraktı. Aldığım bu karar, sorumluluktan kaçmak değil; aksine, içimde büyüyen aidiyet duygusunun ve sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. İstifamın kulübümüze hizmet etmesini ve fayda sağlamasını umut eder, taraftarlarımıza saygılarımı sunarım.'' ifadelerini kullandı.