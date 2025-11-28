5 milyona Rafa Silva!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ederken, Portekiz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva krizi devam ederken, Portekiz basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Rafa Silva için Beşiktaş'ın ne istediği de bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Rafa'nın menajerinden 3 milyon euro getireyim, bizi bırakın şeklinde komik bir talep geldi. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler" demişti.

Daha sonra da Beşiktaş'ın 15 milyon euro istediği ileri sürülmüştü.

RAFA BEDELSİZ AYRILMAK İSTİYOR

Portekiz basınından Record'da bugün çıkan haberde ise çok farklı bir rakam ortaya atıldı.

2024/11/08/hbbjk.jpgHabere göre Beşiktaş, Rafa Silva'yı bırakmak için 5 milyon euro talep etti. Ancak Portekizli futbolcunun bedelsiz ayrılmak istediği de haberde yer aldı.

Beşiktaş'ta 65 maçta müthiş bir grafik ortaya koyan Rafa Silva, 23 gol atarken 13 asist yaptı.

Rafa Silva için eski kulübü Benfica'nın istekli olduğu belirtiliyor. 5 milyon euroya serbest bırakılması halindeyse taliplilerinin artabileceği de ileri sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

