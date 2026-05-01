5 gollü maçın galibi Rizespor: Konyaspor'u geriden gelerek yıktı

5 gollü maçın galibi Rizespor: Konyaspor'u geriden gelerek yıktı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Konyaspor, 16. dakikada Jo Jin-Ho'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.
18. dakikada gole hızlı yanıt veren Çaykur Rizespor, Laçi'nin golüyle maça dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 bitti.
Çaykur Rizespor, ikinci yarıda Mebude'nin 58. dakikadaki golü ve 65. dakikada Augusto'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Konuk ekipte Andzouana'nın 89. dakikadaki golü yeterli olmadı ve ev sahibi mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 40 yaparken, Konyaspor 40 puanda kaldı ve puanlar eşitlendi.
Çaykur Rizespor, ligin gelecek haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak.
Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

