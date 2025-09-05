39 yaşındaki ünlü boksör 10 yılının kaldığını açıkladı

Üst üste aldığı yenilgiler sonrası emeklilik söylentileriyle gündeme gelen Wilder, artık bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

39 yaşındaki “Bronz Bombacı”, Ariel Helwani Show’da yaptığı açıklamada, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, “10 yılım kaldı. Bu sürede eğlenerek dövüşeceğim” dedi. Wilder, ağır sıklet boksörlerin daha uzun kariyerlere sahip olduğunu vurgulayarak Bernard Hopkins örneğini verdi:

Hopkins 50 yaşına kadar dövüştü.

Biz iri adamlar daha az hasar alıyoruz.

Bu yüzden daha uzun süre sahnede kalabiliyoruz.

Wilder, 21 yaşında başladığı kariyerinde artık ritmi yakaladığını ve bazı şeyleri yeni yeni kavradığını söylüyor.

“Hiç tükenmiş değilim. Kendimi harika hissediyorum. Yaş sadece bir sayı” diyerek mental olarak da güçlü bir dönüş yaptığını belirtiyor.

Wilder'ın lakabı Bronz Bombacı

Wilder, Tyson Fury ile yaptığı üçleme öncesi yenilgisizdi. Şu anda profesyonel kariyerinde 44 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik bulunuyor. Son olarak Herndon’ı teknik nakavtla mağlup eden Wilder, bu galibiyetle 2022’den bu yana ilk zaferini kazandı.

Amerikalı boksör, eski UFC ağır sıklet şampiyonu Francis Ngannou ile ringe çıkmak istediğini daha önce dile getirmişti. Bu karşılaşmanın gerçekleşmesi artık “an meselesi” olarak görülüyor.