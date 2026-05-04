3 bin 450 sporcu katılacak: Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na geri sayım başladı

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katılımı ile düzenlenecek.

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganıyla Argeus Travel & Events tarafından, Salomon’un isim sponsorluğundaki organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı’nın desteği ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla, Garmin sponsorluğunda, Züber, PT Academy ürün/hizmet sponsorluğunda koşulacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlenecek.

43 ÜLKEDEN 3 BİN 450 SPORCU

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, her yıl artan sporcu sayısıyla dikkatleri çekiyor. Kayıtların başlamasıyla yoğun bir ilgi gören organizasyon bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yapacak.
Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus’tan sporcular yer alacak.

