25 yaşında emekli oldu

25 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, henüz erken yaşında şok eden bir karar aldı.

EMEKLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Uzun süredir Los Angeles 2028’de yeni zaferler için havuza dönmeyi planlayan Titmus, kararını değiştirdi ve emekli olduğunu açıkladı.

Arne Slot Galatasaray'ı unutamadı

Titmus'un bu kararı, ülkesi ve yüzme dünyasında şok etkisi yarattı.

''ARTIK İÇİMDE O ATEŞİ HİSSETMİYORUM''

Olimpiyatlarda 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan genç yüzücü, “Artık içimde o ateşi hissetmiyorum” ifadeleriyle kararını duyurdu.

Titmus, "Her zaman havuzda hedeflerimi öne koydum. Şimdi biraz yaşamak, sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum" dedi.

Sosyal medyadan video yayınlayan Titmus, "Yüzmeyi her zaman sevdim, küçüklüğümden beri tutkumdu. Ama sanırım bu zamanı spordan uzaklaştırdım ve hayatımda benim için her zaman önemli olan bazı şeylerin artık benim için yüzmekten biraz daha önemli olduğunu fark ettim." notunu düştü.

BAŞARILARI

25 yaşındaki Titmus, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları’nda toplam sekiz madalya elde ederek kariyerini noktaladı.

Ariarne Titmus, Paris 2024’te 400 metre serbest finalinde Katie Ledecky ve Summer McIntosh’u geride bırakarak zirveye çıkmıştı. Üç büyük yıldızın aynı anda yarıştığı o unutulmaz final, performans düzeyi ve rekabetin yoğunluğu nedeniyle “yüzyılın yarışı” olarak tarihe geçmişti.