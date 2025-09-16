2028'e kadar Galatasaray forması giyecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı kritik mücadele öncesi kadrosundaki önemli bir isimle ilgili sıcak bir gelişmeye imza atmak üzere.

Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina’nın sözleşmesi uzatılıyor.

Sarı - Kırmızılı yönetim, başarılı futbolcunun performansından memnun ve onu uzun vadeli planlarına dahil etmeye kararlı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Wolverhampton’dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Lemina ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

2028'E KADAR UZATILACAK

Africa Foot’un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak ve maaşında iyileştirmeye gitmek üzere görüşmelere başladı.

Kulüp kaynaklarına göre, Lemina’nın Galatasaray’da kalmaya sıcak baktığı ve yeni sözleşmeye 2028’e kadar imza atmasının beklendiği ifade ediliyor.

GÖZLER FRANKFURT MAÇINDA

Lemina, Galatasaray formasıyla çıktığı maçlarda hem fiziksel gücü hem de oyun zekasıyla dikkat çekti. Teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli oyuncu, özellikle Avrupa maçlarında orta sahadaki dengeyi sağlayan isim olarak öne çıkıyor. Eintracht Frankfurt karşısında da kilit rol üstlenmesi bekleniyor.