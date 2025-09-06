2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gol yağmuru: İşte sonuçlar

Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

İsviçre-Kosova: 4-0

Slovenya-İsveç: 2-2

- C Grubu

Danimarka-İskoçya: 0-0

Yunanistan-Belarus: 5-1

- D Grubu

İzlanda-Azerbaycan: 5-0

Ukrayna-Fransa: 0-2

- I Grubu

İtalya-Estonya: 5-0

Moldova-İsrail: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Karadağ-Çekya: 0-2

TÜRKİYE İSPANYA İLE OYNAYACAK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

Grubun diğer maçında yarın TSİ 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.