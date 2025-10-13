2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi

2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi
Yayınlanma:
2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Kupaya katılacak 21 ülke takımı belli oldu.

Kuzey Amerika ülkeleri Kanada, ABD ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 21 ülke takımı belli oldu.

48 takımın yer alacağı şampiyonaya katılmayı garantileyen ülkeler şunlar:

3 TAKIM EV SAHİBİ OLARAK KATILACAK

ABD - Ev sahibi
Meksika - Ev sahibi
Kanada - Ev sahibi
Japonya
İran
Yeni Zelanda
Arjantin
Ürdün
Uruguay
Tunus

Dünya Kupası eleme maçında 20 bin kişi karanlıkta kaldıDünya Kupası eleme maçında 20 bin kişi karanlıkta kaldı

Paraguay
Özbekistan
Mısır
Kolombiya
Güney Kore
Gana
Fas
Ekvador
Cezayir
Brezilya
Avustralya

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Spor
Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti
Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti
Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş
Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş