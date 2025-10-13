2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi
Yayınlanma:
2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Kupaya katılacak 21 ülke takımı belli oldu.
Kuzey Amerika ülkeleri Kanada, ABD ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 21 ülke takımı belli oldu.
48 takımın yer alacağı şampiyonaya katılmayı garantileyen ülkeler şunlar:
3 TAKIM EV SAHİBİ OLARAK KATILACAK
ABD - Ev sahibi
Meksika - Ev sahibi
Kanada - Ev sahibi
Japonya
İran
Yeni Zelanda
Arjantin
Ürdün
Uruguay
Tunus
Dünya Kupası eleme maçında 20 bin kişi karanlıkta kaldı
Paraguay
Özbekistan
Mısır
Kolombiya
Güney Kore
Gana
Fas
Ekvador
Cezayir
Brezilya
Avustralya