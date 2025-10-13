2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi

Kuzey Amerika ülkeleri Kanada, ABD ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 21 ülke takımı belli oldu.

48 takımın yer alacağı şampiyonaya katılmayı garantileyen ülkeler şunlar:

3 TAKIM EV SAHİBİ OLARAK KATILACAK

ABD - Ev sahibi

Meksika - Ev sahibi

Kanada - Ev sahibi

Japonya

İran

Yeni Zelanda

Arjantin

Ürdün

Uruguay

Tunus

Paraguay

Özbekistan

Mısır

Kolombiya

Güney Kore

Gana

Fas

Ekvador

Cezayir

Brezilya

Avustralya