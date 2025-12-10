Türk voleybolunun "Yıldızlar karması" 2 takımı yarın karşı karşıya gelecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2 yenilgisiz takımı Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank zirve mücadelesi verecek. 2 testiden 1'i kırılacak. Zehra Güneş mi Hande Baladın mı?

Hem de canlı yayınlanacak. TRT Spor, maçı ekrana getirecek. Nefes kesecek karşılaşma Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

VakıfBank, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 9'unu da kazandı. Fenerbahçe Medicana da tıpkı rakibi gibi 9 maçta 9 galibiyet aldı.

Vodafona Sultanlar Ligi'nde yarın akşam namağlup takım sayısı 1'e inecek. Karşılaşma sonrası 1 takımın yenilgisizliği sona erecek.

MÜTHİŞ DERBİDE YILDIZLAR KAPIŞACAK

Hem Fenerbahçe Medicana'da hem de VakıfBank'ta birbirinden ünlü yıldızlar yer alıyor.

Fenerbahçe Medicana'da kaptan Eda Erdem'in yanı sıra Melissa Vargas, Agnieszka Korneluk, Arina Fedorovtseva, Hande Baladın, Alessia Orro, Gizem Örge gibi yıldızlar bulunuyor.

VakıfBank'ta da kaptan Zehra Güneş'le birlikte Marina Markova, Helena Cazaute, Derya Cebecioğlu, Lorenne Teixeira, Cansu Özbay, Tijana Boskovic, Katarina Dangubic öne çıkan isimler.

Türk voleybolu müthiş bir derbiye sahne olacak. Bakalım 2 testiden hangisi kırılacak?