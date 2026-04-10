2 maçta 8 gol yedi ve "0" çekti: Bolu'da isyan çıktı

Boluspor, yeni teknik direktörü Nevzat Dinçbudak'la 2 maçta 8 gol yedi. Dinçbudak, kalan maçları hedef gösterirken, taraftarlar isyan etti.

TFF 1. Lig'de Boluspor'da Suat Kaya'nın yerine göreve gelen teknik direktör Nevzat Dinçbudak da bekleneni veremedi.
Boluspor, geçen hafta Amedspor'a 6-1 yenildikten sonra bu hafta da kendi sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Hızla alt sıralara inen Boluspor'da taraftarlar isyan etti. Bolu Gündem'deki habere göre taraftarlar maçtan sonra yönetimi istifaya çağırdı.

DİNÇBUDAK: BU HAFTA ERZURUM'DA OYNAYACAĞIZ

Teknik Direktör Nevzat Dinçbudak ise maçtan sonra şunları söyledi:
"Ligin kalan süresinde maçlara daha rahat çıkmak için kazanmak istiyorduk. Maalesef erken yediğimiz golle 2-0 geriye düştük. Oyuncularımızın reaksiyonuyla golü bulduk ancak galip gelecek veya beraberliği sağlayacak golü bulamadık. Direkten dönen 2 tane topumuz var. Maalesef son dakika bir oyuncumuzun atılmasıyla da eksik kaldık. Bu hafta Erzurum'da oynayacağız. En azından kalan süreçte bir veya iki galibiyet alıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

