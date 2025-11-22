149 hakemin kariyeri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynama suçlamasıyla ceza alan hakemlerin itiraz başvurularını sonuçlandırdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay süreyle hak mahrumiyeti cezası verilen 67 hakemin itirazı reddedildi.

17 hakem için MASAK raporu açıklandı: Bahisten dönen para belli oldu

149 HAKEMİN KARİYERİ SONA ERDİ

Toplam 149 hakemin PFDK tarafından cezalandırıldığı soruşturmada, 82 hakem itiraz hakkını kullanmamıştı. Tahkim Kurulu'nun 8 ila 12 ay ceza alan hakemlerin itirazlarını reddetmesiyle birlikte tüm cezalar kesinleşti ve 149 hakemin futbol hakemliği kariyeri son buldu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında 4 hakem tutuklandı

ZORBAY KÜÇÜK DAHİL ÜÇ HAKEMİN DOSYASI İNCELENİYOR

Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının ise PFDK tarafından incelenmeye devam ettiği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun bu dosyalarla ilgili incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.