149 hakemin kariyeri sona erdi

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti. İtiraz etmeyen 82 hakemle birlikte 149 hakemin kariyeri sona ermiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynama suçlamasıyla ceza alan hakemlerin itiraz başvurularını sonuçlandırdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay süreyle hak mahrumiyeti cezası verilen 67 hakemin itirazı reddedildi.

149 HAKEMİN KARİYERİ SONA ERDİ

Toplam 149 hakemin PFDK tarafından cezalandırıldığı soruşturmada, 82 hakem itiraz hakkını kullanmamıştı. Tahkim Kurulu'nun 8 ila 12 ay ceza alan hakemlerin itirazlarını reddetmesiyle birlikte tüm cezalar kesinleşti ve 149 hakemin futbol hakemliği kariyeri son buldu.

ZORBAY KÜÇÜK DAHİL ÜÇ HAKEMİN DOSYASI İNCELENİYOR

Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının ise PFDK tarafından incelenmeye devam ettiği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun bu dosyalarla ilgili incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

