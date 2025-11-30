12 Dev Adam harika gidiyor: İsviçre'yi de devirdi

12 Dev Adam harika gidiyor: İsviçre'yi de devirdi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre ile karşılaşan 12 Dev Adam, 85-60 galip geldi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya geldi.

İSVİÇRE'YE ŞANS TANIMADIK

İsviçre'nin Fribourg şehrindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 12 Dev Adam, rakibini 85-60 mağlup etmeyi başardı.

MİLLİLER 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte millilerimiz, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İsviçre ise ikinci mağlubiyetini aldı.

DETAYLAR

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

İsviçre: Schumacher 8, Granvorka 2, Fofana 17, Gravet 5, Mambo 8, Mbala 2, Rocak 2, Maniema 5, Solca 8, Martin, Picarelli 3, Anabir

Türkiye: Kenan Sipahi 3, Şehmus Hazer 8, Tarık Biberovic 16, Yiğitcan Saybir 19, Ömer Faruk Yurtseven 11, Sertaç Şanlı 2, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz, Yiğit Arslan 3, Berk İbrahim Uğurlu 5, Furkan Korkmaz 12, Furkan Haltalı 2

1. Periyot: 17-23

Devre: 25-41

3. Periyot: 42-65

