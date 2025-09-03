12 Dev Adam geriden gelip kazandı: Namağlup lider bitirdik
Yayınlanma:
Sırbistan ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımımız sahadan 95-90 galip ayrıldı.
2025 Avrupa Şampiyonası son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
MİLLİLER GERİDEN GELİP KAZANDI
Riga’da oynanan karşılaşmada ilk devreyi geride kapatan millilerimiz ikinci yarı gösterdiği harika performansla 95-90 galip geldi.
NAMAĞLUP LİDER BİTİRDİK
Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar grubu namağlup lider olarak tamamladı. Sırbistan ise 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.
SIRADAKİ RAKİP İSVEÇ
Millilerimiz son 16 turunda İsveç ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.