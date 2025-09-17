12 Dev Adam Boğaz'da kutlama yaptı

A Milli Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale kadar yükselmişti.

12 Dev Adam, kupayı finalde şanssız bir şekilde Almanya'ya kaptırmış ve Avrupa ikincisi olmuştu.

Milli takım oyuncuları ikinciliği İstanbul Bebek'teki bir mekanda kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve takımın hocası Ergin Ataman'ın da katıldığı gecede basketbolcular eşleriyle birlikte yer aldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncuları göstererek "Bu onların başarısı, biz sadece şahit olduk. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaptan Cedi Osman'ın eşi, oyuncu Ebru Şahin ise "12 Dev Adam ile gurur duyuyorum. Çok büyük heyecan yaşadık" dedi. Osman da "Buraya altın madalya ile dönmeyi çok istedik ama olmadı. Önümüzdeki yıllarda ülkemize altın madalyayı getiririz" ifadelerini kullandı.

NBA'de oynayan milli takımın yıldızı Alperen Şengün geceye sevgili Hannah Cherry ile katıldı.

Alperen Şengün, muhabirlerin sorusu üzerine, "Şampiyon olmayı çok istedik ama olmadı. Artık bir dahaki sefere" dedi.

Eğlence geç saatlere kadar sürdü.

