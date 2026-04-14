1 puanı 90+3'te kurtardı Amedspor: Ama yine de üzgün olduğunu söyledi

TFF 1. Lig'de Amedspor, kendi sahasında Ümraniyespor'la berabere kalınca, Süper Lig'e çıkma yolunda elindeki avantajı kaybetti.

Amedspor sahasında 2 puan bıraktı

2. sıradaki Amedspor, 2 puan kaybedince 3. sıradaki Esenler Erokspor'la arasındaki fark 2 puana indi.

Amedspor 2 kez yenik duruma düştüğü maçta beraberliği 90+3'te Diagne'nin attığı golle kurtardı.

MESUT BAKKAL: UMUTSUZLUĞA GEREK YOK

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçtan sonra üzgün olduğunu söyledi. Bakkal, şu ifadeleri kullandı:

"Çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Yani mücadelemizin karşılığını alamadık. Berabere bitirdik. İstemediğimiz sonuçtu. Biz büyük bir camiayız. Böyle bir beraberlikle ne boynumuz ne de kafamız aşağı düşüyor. Bu takım şampiyon olacak 3 takımdan biri. Bizim hem takım hem yönetim hem de camia olarak bundan sonraki üç maçımızı geçecek gücümüz var. Hiçbir şekilde umutsuzluğa gerek yok. Hakikaten iyi oynadık yani böyle mücadele edelim, böyle oynayalım. Çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Yani mücadelemizin karşılığını alamadık. Berabere bitirdik. İstemediğimiz bir sonuçtu."